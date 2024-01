Mogelijke Ajax-opponenten Barcelona en Lyon spelen gelijk in laatste CL-groepsduel

De vrouwen van FC Barcelona hebben hun laatste groepswedstrijd in de Champions League met 4-4 gelijkgespeeld tegen Benfica. Bij Barcelona viel Esmee Brugts in de 68ste minuut in. Barcelona wist voor het duel van woensdag al dat het groepswinnaar was, en Benfica was al zeker van de tweede plek.

Ajax, dat zich dinsdagavond door een zege op AS Roma plaatste voor de kwartfinales, weet dat het in de knockoutfase kan stuiten op Lyon, Barcelona of Chelsea, dat de sterkste was in groep D. De loting voor die kwartfinales is op 6 februari.