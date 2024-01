Lyon sluit CL-groepsfase af met gelijkspel; mogelijk volgende opponent Ajax-vrouwen

De vrouwen van Olympique Lyon hebben hun groepsfase in de Champions League afgesloten met een 2-2 gelijkspel tegen Slavia Praag. De Franse ploeg, waar Daniëlle van de Donk in de basis stond, is ondanks het puntverlies groepswinnaar in groep B.

Voor Ajax, dat zich dinsdagavond door een zege op AS Roma plaatste voor de kwartfinales, betekent dit dat ze in de knockoutfase kunnen stuiten op Lyon, Barcelona of Chelsea, dat de sterkste was in groep D. De loting voor die kwartfinales is op 6 februari.

Lyon kwam al na vier minuten op voorsprong door een goal van Amel Majri. Vijf minuten later maakte Slavia via Franny Černá gelijk. Een kwartier voor tijd leek Vicki Becho de winnende treffer voor Lyon te maken, maar een eigen goal in de extra tijd van Vanessa Gilles zorgde toch voor een gelijkspel.

Het duel tussen SK Brann en Sankt Pölten eindigde in 2-1. Brann was al zeker van de tweede plek in de groep.

Barcelona al groepswinnaar

Om 21.00 trappen de clubs in groep A hun laatste wedstrijden af. FC Barcelona is al zeker van groepswinst en Benfica staat ook al veilig op de tweede plek.