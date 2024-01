Hogere straf in hoger beroep voor Zeeuwse vrouw die dochters liet misbruiken

Een 47-jarige vrouw uit Terneuzen is in hoger beroep veroordeeld tot 14,5 jaar cel. Volgens het hof is de vrouw medeplichtig aan het jarenlange misbruik van haar twee minderjarige dochters door haar vriend. Ook maakte ze de verkrachting van een vriendinnetje van de kinderen mogelijk.

De dochters van de vrouw werden tussen 2008 en 2019 veelvuldig misbruikt door hun stiefvader. De meisjes werden regelmatig gedrogeerd met slaappillen of ghb. Eén van hen moest ook seks met andere mannen hebben. Zij werd meegenomen naar parenclubs en parkeerplaatsen. Naast de twee zussen is ook een vriendinnetje van een van de meisjes door de man verkracht.

De toenmalige partner van de vrouw werd eind 2020 veroordeeld voor het misbruik. Hij kreeg acht jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Hij maakt afgelopen zomer in de gevangenis een einde aan zijn leven. De vrouw werd in 2021 veroordeeld tot tien jaar cel, maar ze ging tegen die straf in hoger beroep. Daarin eiste het Openbaar Ministerie vijftien jaar cel, meldt Omroep Zeeland.

Hogere straf

Volgens het gerechtshof heeft de vrouw intensief met haar toenmalige partner samengewerkt om het misbruik mogelijk te maken. Het hof rekent dit de vrouw zwaar aan, niet alleen vanwege de aard en omvang van het misbruik, "maar juist ook omdat het haar beide dochters betrof en zij als moeder bij uitstek degene was die hen had kunnen en moeten beschermen".

Verder rekent het hof de verdachte aan dat zij nooit de volledige verantwoordelijkheid heeft genomen voor haar daden. De straf die de rechtbank had opgelegd vond het hof te laag en doet volgens het hof te weinig recht aan de ernst van de feiten.

De vrouw is daarom veroordeeld tot 15 jaar cel, met een half jaar aftrek vanwege een overschrijding van de redelijke termijn voor de berechting. Daarnaast moet de verdachte aan drie slachtoffers, onder wie haar dochters, een schadevergoeding van in totaal 185.000 euro betalen.

Ook heeft het hof bekeken of de vrouw behandeld moet worden in een tbs-kliniek, maar is besloten om geen tbs op te leggen. Volgens het hof is er bij de verdachte weliswaar een persoonlijkheidsstoornis vastgesteld, maar is er mede vanwege haar zwakke gezondheid een kleine kans op herhaling.