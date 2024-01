Vanavond op tv: Wapensteun voor Oekraïne? • Tongriempjes bij baby's • Poetins nieuwste uitdager

Tegelijkertijd is er onenigheid in Oekraïne tussen president Zelensky en de opperbevelhebber van de krijgsmacht. Weet de populaire generaal Zaloezjny zijn baan te behouden? We schakelen met verslaggever Gert-Jan Dennekamp in Oekraïne.

Regeringsleiders komen vanavond samen om te spreken over een steunpakket aan Oekraïne. De Europese Unie wil 50 miljard uittrekken in de vorm van leningen en giften. Vorig jaar kwamen de EU-leiders er op de top niet uit, omdat de Hongaarse premier Viktor Orban dwars lag.

Het doorknippen van de tongriem (waarmee de tong vastzit aan de mond) of het lipbandje (waarmee de bovenlip vastzit aan de mond) gebeurt steeds vaker bij baby's. Deze ingreep wordt vooral gedaan wanneer het voeden van baby's lastig gaat. Kinderartsen maken zich zorgen. Zij vinden de ingreep bijna altijd onnodig en waarschuwen voor medische risico's, zoals infecties of bloedingen.

Poetins uitdager Boris Nadezjdin

In maart zijn er verkiezingen in Rusland - en daar is sinds jaren een wetmatigheid: Poetin wint, omdat hij alleen streng geselecteerde oppositiekandidaten toelaat. Maar in die ijzeren regel komen scheurtjes. Want één kandidaat is tot schrik van het Kremlin écht populair aan het worden: Boris Nadjezdin.

De politicus heeft 105.000 handtekeningen ingeleverd bij de kiescommissie. Daarmee zou hij genoeg handtekeningen hebben verzameld om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van maart. Nieuwsuur sprak hem in Moskou.