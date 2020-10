Storing UvA: 'Digitaal onderwijs biedt niet de zekerheid van fysiek onderwijs'

De Amsterdamse studentenvakbond ASVA is opgelucht dat de storing aan de Universiteit van Amsterdam, waardoor duizenden studenten vanochtend geen online tentamen konden maken, is opgelost. Maar ze zijn ook kritisch. "We hadden verwacht dat de UvA de studenten tegemoet zou komen. Bijvoorbeeld door een extra herkansing te bieden voor het tentamen dat ze nu moeten inhalen", zegt ASVA-voorzitter Maarten van Dorp.

Vanochtend kon een deel van de studenten dat klaar zat om digitaal tentamen te doen niet inloggen door een storing. Na vier uur werd de storing opgelost. Volgens de universiteit lijkt het een om een eenmalig probleem te gaan en kunnen de tentamens van morgen en de rest van de week wel doorgaan.

Stress voor studenten

Voor eerstejaarsstudent Lieke Groskamp uit Heerhugowaard is dat goed nieuws. "Anders had ik voor mijn gevoel de afgelopen weken heel veel tijd verspild met leren." Ze studeert business administration aan de UvA en werd vanochtend geconfronteerd met de storing. "Dat programma's niet werkten, leverde veel stress op."

"Dit is een goed voorbeeld van digitaal onderwijs dat niet de zekerheid kan bieden van fysiek onderwijs", zegt Van Dorp van de ASVA. "We snappen dat wat gebeurd is voor de universiteit ook heel vervelend is, maar we willen vooral dat studenten niet de dupe worden van deze storing."

Kritiek op digitaal onderwijs

Eerder protesteerde de studentenvakbond ook al tegen online onderwijs. Studenten zouden zich eenzaam voelen en de kwaliteit van het onderwijs zou op de tocht staan. Ook maken studenten zich zorgen over hun privacy omdat ze tijdens online toetsen via surveillance-sofware in de gaten worden gehouden.

Wanneer de gemiste tentamens kunnen worden ingehaald verschilt per opleiding. Voor Groskamp staat morgen om 09.00 uur een vervangend tentamen klaar. Ter compensatie van het ongemak is er een vraag geschrapt zodat de studenten meer tijd hebben. "Ik hoop dat de servers dan wel overeind blijven", zegt ze.