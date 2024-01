Bondscoach Jonker verguld met Ajax en Yohannes, die 'graag' voor Oranje wil spelen

Oranje-bondscoach Andries Jonker zat gisteren glunderend op de tribune in de Johan Cruijff Arena. Hij zag dat de vrouwen van Ajax zich door een 2-1 overwinning op AS Roma plaatsten voor de kwartfinales van de Champions League. Iets wat geen enkel Nederlandse vrouwenteam tot nu toe lukte. "Er gebeuren bijzondere dingen", volgens Jonker.

Hij noemt het feit dat twee derde van de selectie jonger dan 23 jaar is, dat de groep wordt geleid door een jonge Nederlandse coach (Suzanne Bakker, 37) en dat er werd gewonnen met "10,5 Nederlander".

Yohannes in Oranje?

Die "halve" Nederlander is de 16-jarige Lily Yohannes, Een in Amerika geboren en opgegroeid talent met Eritrese roots dat sinds 2017 in Nederland woont. Ze was tegen Roma belangrijk met een assist. In de euforie na de overwinning deelt Jonker mee dat de procedure om haar in het Nederlands team te krijgen in gang is gezet.

"Ze kent de Nederlandse cultuur en weet wat lof en spruitjes zijn." Bovendien, niet onbelangrijk, wil ze volgens Jonker ook graag in Oranje spelen. Hij zegt dat de KNVB voor het debuut van Yohannes in Ajax 1 al bezig was met aanvragen van een paspoort voor haar.