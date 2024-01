Recorddroogte in het regenwoud: zorgen over toekomst Amazonegebied

Het regenwoud in de Amazone is in de greep van een uitzonderlijke droogte, die al aanhoudt sinds halverwege vorig jaar. Er valt weinig regen en temperaturen zijn al een jaar lang hoger dan normaal. De belangrijkste oorzaak van die droogte is de mondiale opwarming, zo blijkt uit internationaal onderzoek, waar onder andere het KNMI aan heeft meegewerkt.

"De omvang van de droogte van 2023 is ongekend", zegt klimaatonderzoeker Sarah Kew van het KNMI. De droogten van 2005 en 2010 die in die jaren alarmbellen deden afgaan, zijn ruimschoots overtroffen.

Dagelijkse regencyclus verstoord

In tropisch regenwoud is droogte per definitie een zeldzaam fenomeen. De lucht is er warm en zeer vochtig. Water dat er in de ochtend verdampt valt vaak nog dezelfde dag weer naar beneden in stevige tropische buien. Doorgaans wijkt het weer in de Amazone alleen tijdens El Niño af, als het water in de Grote Oceaan ten westen van Zuid-Amerika tijdelijk warmer is. Er valt dan vaak wat minder regen in het gebied.

Maar El Niño heeft afgelopen jaar maar een kleine rol gespeeld. De extremiteit van de droogte komt door klimaatverandering, concluderen de onderzoekers. "De toename in deze droogten is vrijwel volledig te wijten aan stijging van de wereldwijde temperatuur", zegt Kew.