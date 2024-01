Verdachte Weiteveen langer vast, had geen vergunning voor wapens

De 50-jarige man die ervan wordt verdacht dat hij twee mensen heeft doodgeschoten in Weiteveen blijft langer vastzitten. De politie bevestigt dat de wapens die zijn gevonden illegaal zijn verkregen en er geen vergunning voor was afgegeven.

Als sportschutter en jager had Richard K. wel een wapenvergunning, maar niet voor de gebruikte wapens, schreef het AD vanochtend.

Het Openbaar Ministerie denkt dat K. de slachtoffers, een 38-jarige man en een 44-jarige vrouw, twee weken geleden met voorbedachten rade heeft omgebracht en spreekt daarom van moord. Volgens het OM zijn de slachtoffers "op gruwelijke wijze" om het leven gekomen. K. blijft zeker negentig dagen langer vastzitten.

De politie denkt dat de dader meerdere wapens heeft gebruikt. Om wat voor wapens het gaat is nog niet bekendgemaakt.

Toch een vergunning

Experts zeiden vanochtend tegen het AD verbaasd te zijn dat de verdachte een wapenvergunning had. Om een vergunning te krijgen, moet iemand van onbesproken gedrag zijn, maar zowel de verdachte als de slachtoffers hadden aangifte gedaan vanwege bedreigingen.

De politie zegt vandaag dat het bezit van de wapens waarvoor K. een vergunning had deel uitmaakt van de evaluatie naar het handelen van de politie.

De dodelijke schietpartij maakte veel los. Na het doodschieten circuleerde op sociale media een video waarin K. zijn daad lijkt te bekennen. Hij zegt daarin dat hij en zijn gezin een jaar lang zijn bedreigd en dat hij opkwam voor zijn gezin.

Later werd bekend dat er over een weer meldingen waren gedaan van bedreigingen. De staat van een verkocht huis is mogelijk onderdeel van dat conflict.