Badloe herstelt zich, Van Opzeeland leidt nog steeds bij WK windfoilen

Kiran Badloe heeft zich goed hersteld van een slechte start op de WK iQFoil. Bij de zogenoemde course races, het raceformat dat ook gebruikt wordt bij de Olympische Spelen, haalde hij drie keer de top drie, waardoor hij nu op de zesde plek staat. Luuc van Opzeeland gaat nog steeds aan de leiding op het WK van de nieuwe olympische klasse. Na een foutloze openingsdag won Van Opzeeland woensdag opnieuw twee races. Verder noteerde hij nog een tweede, zevende en vijftiende plaats.

Wie mag naar de Spelen? Er is maar één olympisch ticket beschikbaar voor de foilers. Er zijn drie kwalificatiemomenten, die worden even zwaar gewogen. De foiler met de meeste punten na deze drie kwalificatiemomenten mag voor Nederland naar de Spelen. Het WK in Scheveningen was het eerste van drie kwalificatiemomenten op weg naar Parijs. Het WK dat deze week op Lanzarote wordt gehouden is het tweede en de wereldbeker voor de kust van Mallorca in april geldt als derde en laatste gelegenheid.

Een plek in de top-tien geeft recht op deelname aan de finaledag. Mocht Van Opzeeland in de top vijf eindigen, en boven Badloe uitkomen, is hij zeker van een Olympisch ticket. Voor Badloe, de olympisch kampioen in de 'oude' RS:X-klasse, is een topvijfnotering en een eindpositie hoger dan Van Opzeeland weer nodig om de beslissing uit te stellen naar het derde kwalificatietoernooi. Huig Jan Tak staat met een negende plaats voorlopig ook op plaatsing voor het finaletoernooi van zaterdag. Duel bij de vrouwen Bij de vrouwen is dit WK het laatste kwalificatiemoment. Sara Wennekes (achtste) en Lilian de Geus (zeventiende), die beiden nog geen punten hebben verzameld, maken deze week onderling uit wie er met het olympisch ticket voor Nederland vandoor gaat. Het WK in de iQFoil-klasse bij Lanzarote duurt tot en met 3 februari.