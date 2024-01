Nederlandse man overleden in Brazilië na beroving

In de Braziliaanse stad São Paulo is een 58-jarige Nederlandse man uit Tilburg om het leven gekomen na een beroving. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken naar aanleiding van berichtgeving in Braziliaanse media.

Volgens het Braziliaanse SBT News werden twee Nederlanders overdag overvallen in het centrum van de miljoenenstad. Een van hen, de 58-jarige man, raakte daarbij zwaargewond. Hij zou twaalf dagen in het ziekenhuis hebben gelegen, waarna hij aan zijn verwondingen overleden is.

Het ministerie laat weten consulaire bijstand te verlenen aan de nabestaanden van de man, maar verder niet op de toedracht in te kunnen gaan. Ook over het andere slachtoffer doet het ministerie geen uitspraken.

Golf van geweld

SBT Nieuws noemt de overval de zoveelste zaak in een golf van geweld in de regio.

Afgelopen november besloot de regering het leger in te zetten om te helpen bij de strijd tegen criminaliteit en drugssmokkel vanwege een opleving van geweld in het land. Ongeveer 3600 militairen werden ingezet om het bendegeweld te bestrijden, naar verwachting tot mei dit jaar.

Ook in São Paulo worden de militairen ingezet, onder meer in de haven van Santos waar veel geweld is gerelateerd aan de export van cocaïne.