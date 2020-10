Klopp treurt over Van Dijk: 'Is er wel iemand geïnteresseerd in Ajax?'

"Is er iemand geïnteresseerd in de wedstrijd van morgen?", vroeg Klopp zich hardop af.

"Dat komt vooral door de manier waarop", gaat de Oranje-international verder. "Blessures zijn er altijd, maar hier ging Pickford te ver. En het is moeilijk te bevatten dat hij er niet voor gestraft is."

"We zijn nog steeds van slag", reageert Wijnaldum. "Iedereen in het team heeft de dag na de wedstrijd slecht geslapen, omdat ze steeds aan Virgil moesten denken. Iedereen heeft er een slecht gevoel over."

Ook Klopp ontkwam niet aan vragen over de blessure van Van Dijk. "Zulke dingen gebeuren, maar het had niet mogen gebeuren. De scheidsrechter zag het niet, terwijl hij het beste zicht had. Het is moeilijk hiermee om te gaan."

"Maar ik zit hier voor vragen over de wedstrijd van morgen. Jullie willen dit steeds terug halen", reageert Klopp gefrustreerd richting de Engelse pers.

'Ajax is een topclub'

Eenmaal pratend over Ajax spreekt Klopp vol lof over de ploeg uit Amsterdam. "Ajax is een topclub. Ook als ze in Engeland zouden spelen zouden ze het goed doen. Maar ze spelen in Nederland en ik hou van de eredivisie."

"Ze hebben een hele goede jeugdopleiding. Wanneer ze spelers verkopen, staan de volgende alweer klaar. Het is een prachtige club met een geweldige uitstraling, een goede coach en veel talent. Na die halve finale hebben ze opnieuw een topteam", aldus Klopp.

Wijnaldum is sinds zijn vertrek bij PSV in 2011 voor het eerst op clubniveau terug in Nederland. "Tuurlijk is het speciaal om terug te keren. Ik heb hier vaak gespeeld met Feyenoord en PSV. En natuurlijk Oranje. Het is wel echt jammer dat er geen supporters bij mogen zijn, maar dat is de situatie eenmaal nu."