Adele na acht jaar weer op Europese vasteland te zien in pop-upstadion

Adele geeft in augustus vier concerten in een pop-upstadion in München. Dit openluchtstadion wordt speciaal voor haar gebouwd. Het biedt plaats aan 80.000 mensen.

Het is voor het eerst sinds 2016 dat de populaire Britse zangeres, die in de VS woont, weer op het Europese vasteland zal optreden. Twee jaar geleden gaf ze twee concerten in Londen. Op dit moment staat ze met een concertreeks in Las Vegas. Het laatste optreden daar is in juni.

De zangeres zegt op Instagram dat ze een paar maanden geleden werd gepolst om een aantal zomerconcerten in de Beierse hoofdstad te geven. Ze kon de verleiding niet weerstaan. Ook niet omdat in dezelfde periode in Parijs de Olympische Spelen plaatsvinden en andere artiesten die ze wil zien in Europa optreden. "Ik kon geen mooiere manier bedenken om de zomer door te brengen."