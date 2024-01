Toch geen weerzien geblesseerde Ronaldo en Messi in Saudi-Arabië

Er komt vooralsnog geen nieuwe confrontatie tussen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi op het voetbalveld. De 38-jarige Portugees is niet fit genoeg om met zijn club Al Nassr mee te doen in het oefenduel met Inter Miami, de club van Messi, in Riyad in Saudi-Arabië.

Trainer Luis Castro van Al Nassr bevestigde op een persconferentie dat Ronaldo nog niet ver genoeg is in zijn herstel om donderdag een wedstrijd te spelen. "We hopen dat hij binnen enkele dagen bij de groep kan aansluiten", aldus de Portugese coach.

Het Amerikaanse Inter Miami maakt momenteel een oefentrip door Saudi-Arabië en had de wedstrijd tegen Al Nassr hoog op de lijst staan om Ronaldo en Messi andermaal tegenover elkaar te zetten.

De 36-jarige Messi speelt sinds de zomer van 2023 voor Inter Miami. Ronaldo vertrok in januari van Manchester United naar Al Nassr.