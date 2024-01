Explosief bij Israëlische ambassade Stockholm, object onschadelijk gemaakt

Bij de Israëlische ambassade in de Zweedse hoofdstad Stockholm is een explosief onschadelijk gemaakt. Het object was gevonden door ambassadepersoneel. Volgens een Zweedse krant was er een handgranaat over het hek gegooid, maar dat is nog niet bevestigd door de politie.

Een woordvoerder spreekt tegen omroep SVT van een gerichte actie tegen de ambassade. "Dit is een misdrijf met de bedoeling te verwonden." Er is nog geen officiële bevestiging of het een terreurdaad was. Het onderzoek naar het incident is in volle gang.

'Niet buigen voor terreur'

Volgens de Israëlische ambassadeur was het personeel doelwit van een aanslag. "We bedanken de Zweedse autoriteiten voor hun snelle reactie. We zullen niet buigen voor terreur", zegt Ziv Nevo Kulman op X.

Medewerkers vonden het explosief rond 13.00 uur op het terrein. Hoelang het daar lag of hoe het daar is gekomen is nog onduidelijk. De politie was in groten getale uitgerukt vanwege de melding. Onder meer met honden is het terrein van de ambassade doorzocht. Ook werden er zandzakken het terrein opgebracht.

De explosieven opruimingsdienst bevestigde dat het ging om een explosief. Het voorwerp is vervolgens gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Aanwezige journalisten hoorden een knal. Het personeel was niet geëvacueerd.

Voor zover bekend is er geen verdachte in beeld. De politie zoekt getuigen en controleert camerabeelden uit de omgeving.

Mossad waarschuwde voor aanslag in Stockholm

De Israëlische inlichtingendienst Mossad zei deze maand dat Hamas een aanslag had voorbereid op de ambassade in Stockholm. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen deze bewering en het gevonden explosief.