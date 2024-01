Poetin beweert dat Patriot-raket vliegtuig neerhaalde, maar levert geen bewijs

De Russische president Poetin beweert dat bij het neerhalen van het Russische militaire vliegtuig vorige week een Patriot-raket van Amerikaanse makelij is gebruikt. Poetin levert geen bewijs bij zijn bewering en zegt alleen dat dit naar voren komt uit een "onderzoek van experts". Welke experts dat zijn is niet duidelijk.

Het vliegtuig stortte boven de Zuid-Russische regio Belgorod neer, op ongeveer 50 kilometer van de grens met Oekraïne.

Bij de crash kwamen volgens de Russische autoriteiten 74 inzittenden om het leven, onder wie 65 Oekraïense krijgsgevangenen. Het aantal slachtoffers is niet onafhankelijk bevestigd. Volgens Rusland is Oekraïne verantwoordelijk voor het neerhalen van het toestel.

Oekraïne heeft bevestigd noch ontkend dat het verantwoordelijk is voor het neerstorten van het vliegtuig. Oekraïne zei direct na de crash dat er geen gevangenen aan boord zaten, maar raketten voor luchtafweersystemen. Twee dagen later zei een Oekraïense functionaris tegen de BBC dat hij niet uitsluit dat er gevangenen in het vliegtuig zaten, maar hij benadrukte erbij dat Rusland geen bewijs heeft geleverd voor de dood van de gevangenen.

Internationaal onderzoek

De Russische voorzitter van de parlementaire commissie voor Defensie claimde vorige week al dat het toestel is neergeschoten door raketten van westerse makelij, maar leverde daarvoor ook geen bewijs. Beide landen roepen op tot een internationaal onderzoek.

Patriot-systemen zijn luchtafweersystemen met een groot bereik die ballistische raketten en vliegtuigen op grote hoogte uit de lucht kunnen schieten. Onder meer de VS leverde Patriot-systemen aan Oekraïne om in te zetten in de strijd tegen Rusland.