Rusland vrijgesproken van financieren terrorisme in Oost-Oekraïne

Rusland hoeft aan Oekraïne geen schadevergoeding te betalen, zoals dat land had geëist, omdat Moskou volgens het hof niet kon weten waar het geld voor zou worden gebruikt. Wel had het land meer onderzoek moeten doen naar de financiering van terrorisme door bepaalde individuen. Oekraïne had daarvoor namelijk wel genoeg bewijs aangeleverd om een onderzoek in te stellen.

De rechters van het Internationaal Gerechtshof oordelen dat het duidelijk moet zijn dat geld dat eventueel is overgemaakt aan de rebellen ook echt is ingezet voor terrorisme. Daar zijn volgens het hof te weinig bewijzen voor. Over het leveren van wapens en het geven van trainingen deed het hof geen uitspraak, het antiterrorismeverdrag gaat alleen om het leveren van geld.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft Rusland op bijna alle punten vrijgesproken van het schenden van een anti-terrorismeverdrag voor het financieren van terrorisme in Oost-Oekraïne. Het VN-hof, gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag, is de hoogste rechtbank voor het beslechten van geschillen tussen staten.

Verslaggever Roel Pauw vanuit het Vredespaleis

"Rusland zal dit vieren als een overwinning. Want alles wat de indruk kan geven dat zij geen bemoeienis hebben gehad met de gewelddadigheden in Oost-Oekraïne, past prima in het verhaal dat zij graag willen uitdragen: de beschuldigingen vanuit Kyiv houden geen stand.

Voor Oekraïne is dit vonnis natuurlijk heel pijnlijk. Een veroordeling van Rusland was hun erg goed uitgekomen, want als het Gerechtshof had gezegd dat Rusland zich tegen de regels in met de strijd in de Donbas bemoeit, dan wordt jouw verhaal dat je je verdedigt tegen een onrechtmatige agressor een stuk sterker op het internationale toneel.

Voor de nabestaanden van de slachtoffers van de MH17 is het ook een tegenvaller. De Russische betrokkenheid bij de ramp was al vastgesteld door een Nederlandse rechter, maar een erkenning op het hoogste juridische niveau, door de rechtbank van de Verenigde Naties, dat was natuurlijk ook zeer welkom geweest."