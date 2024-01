Tongriem baby's 'te vaak en onnodig' doorgeknipt

Het doorknippen van de tongriem (waarmee de tong vastzit aan de mond) of het lipbandje (waarmee de bovenlip vastzit aan de mond) gebeurt steeds vaker bij baby's. Kinderartsen maken zich zorgen. Zij vinden de ingreep bijna altijd onnodig en waarschuwen voor medische risico's, zoals infecties of bloedingen. Kraamverzorgers en lactatiekundigen (borstvoedingsexperts) adviseren de behandeling vooral wanneer de borstvoeding lastig gaat: de tongriem van de baby zou dan te strak zijn om goed te kunnen drinken. Dat zou bovendien zorgen voor pijnklachten bij de moeder of ongemakken bij de baby, zoals vaak spugen na het drinken of veel huilen. Ook wanneer baby's die flesvoeding krijgen drinkproblemen hebben, krijgen ouders vaak het advies de tongriem of het lipbandje te knippen. En op online ouderfora is het dominante geluid: bij twijfel over de behandeling, tóch doen. Na 2013 is het aantal ingrepen meer dan vertienvoudigd tot ruim 11.000 per jaar, blijkt uit cijfers van declaraties die Nieuwsuur heeft opgevraagd bij Zorginstituut Nederland. De behandeling van een te korte tongriem of lipband wordt voor iedereen tot 18 jaar vergoed.

In de praktijk komt de ingreep veel vaker voor. De cijfers laten alleen de declaraties zien die vallen onder tandheelkundige zorg, veelal uitgevoerd door tandartsen. Zij kunnen de behandeling, die ook wel 'klieven' wordt genoemd, namelijk declareren bij de zorgverzekeraar. Maar bij pasgeborenen worden tongriempjes en lipbandjes ook geknipt door verloskundigen en lactatiekundigen, die hier officieel niet toe bevoegd zijn. Risico's Dat terwijl het klieven slechts in "een minimaal aantal gevallen" nodig is, zegt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Jolita Bekhof, kinderarts bij het Isala ziekenhuis in Zwolle, beaamt dat. Op de kinderafdeling van haar ziekenhuis liggen jaarlijks zo'n achthonderd pasgeboren baby's. "Die hebben heel veel risico op borstvoedingsproblemen. Maar wij stellen die indicatie slechts één tot twee keer per jaar." Toch ziet de kinderarts dat bij meer dan de helft van de baby's die bij haar op spreekuur komen met klachten van onrust, voedingsproblemen of reflux (spugen) dat de tongriem of het lipbandje al is gekliefd. "Ik vind dat een kwalijke zaak. Als ouders wil je het allerbeste voor je kind, maar dit is niet de oplossing voor dit soort problemen. Daarnaast is het niet ongevaarlijk." Toen Iris' zoontje Abel na de kraamweek erg veel begon te huilen, zocht ze online naar oplossingen. Ze kwam uit bij een kliniek die zijn tongriempje en lipband kliefde:

