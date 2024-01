Vervoerder en provincie niet aansprakelijk voor geestelijk letsel tramaanslag

Vervoersmaatschappij Qbuzz en de provincie Utrecht hoeven geen schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden van een slachtoffer van de tramaanslag in Utrecht in 2019. Volgens de nabestaanden zijn de instanties medeverantwoordelijk voor de emotionele schade die zij hebben opgelopen als gevolg van zijn dood, maar de rechter gaat hier niet in mee.

Bij de tramaanslag van bijna vijf jaar geleden kwamen vier mensen om het leven. Gökmen T. had in de tram het vuur geopend. Het lukte meerdere passagiers om via één van de deuren naar buiten te vluchten, maar een andere deur in het tramstel ging niet open. Omdat iemand aan de noodrem had getrokken, kwam de tram tot stilstand en hield de bestuurder de deuren gesloten, wat ook in het noodremprotocol staat.

Om de tram toch te kunnen verlaten werd een ruit ingetrapt. Een man liet eerst andere mensen voorgaan voordat hij zelf de tram uit probeerde te springen, maar hij werd op dat moment door T. geraakt en overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Gesloten deur

De nabestaanden van de man stellen dat vervoerder Qbuzz en de provincie Utrecht, die eigenaar is van de tram, nalatig zijn geweest. Zij wijzen onder meer op de deur die niet open ging toen de passagiers wilden vluchten, meldt RTV Utrecht. Maar volgens de rechtbank is dat niet te wijten aan onrechtmatig handelen of nalatigheid van de vervoerder of de provincie.

De rechtbank wijst erop dat passagiers in een noodsituatie altijd zelf de deur kunnen openen door op de daarvoor bedoelde knop te drukken. Bij een andere deur in het tramstel is dit ook gebeurd, maar uit forensisch onderzoek is gebleken dat de reizigers bij deze deur niet op de knop hebben gedrukt, aldus de rechtbank.

"Het is begrijpelijk dat de passagiers in de ontstane paniek die mogelijkheid niet hebben onderkend, maar dat betekent niet dat dat de bestuurder de deuren gesloten hield", valt te lezen in het vonnis.

Defecte monitor

Daarnaast vonden de nabestaanden ook dat de vervoerder en provincie aansprakelijk waren vanwege een defecte monitor bij de bestuurder van de tram. Zij stellen dat als de monitor had gewerkt, de bestuurder had kunnen zien wat er gebeurde en dan had die mogelijk de deuren geopend.

Ook hier gaat de rechtbank niet in mee. Volgens de rechter is op die beelden alleen het in- en uitstappen van passagiers te zien en is het onwaarschijnlijk dat een werkende monitor ertoe zou hebben geleid dat de bestuurster eerder of anders had gehandeld.

De rechtbank zegt te beseffen dat de aanslag een grote impact heeft op de levens van de nabestaanden. "En het is te begrijpen dat zij genoegdoening en erkenning zoeken voor wat hun is overkomen, maar deze procedure kan daarin niet voorzien", aldus de rechtbank.