Lichaam onder puin verwoest Rotterdams appartementencomplex gehaald

Bij het verwoeste appartementencomplex in de Rotterdamse wijk Zuidwijk is een lichaam onder het puin vandaan gehaald. Familieleden hebben het lichaam in een lijkzak overgebracht naar een tent die bij een rouwauto staat. Ze werden begeleid door agenten.

Familieleden gingen vandaag al twee keer over het hek heen en zochten er naar de vermisten die mogelijk onder het puin liggen. Familieleden vonden er eerder vandaag al een van de mogelijke slachtoffers.

Er werden na de brand en explosie in totaal drie mensen vermist. Familieleden van vermisten gingen vandaag tot twee keer toe het terrein op, uit frustratie over het uitblijven van actie door de hulpdiensten. De eerste keer vroeg de politie hen het terrein te verlaten, een tweede keer gebeurde dat niet en hadden de familieleden overleg met agenten.

Appartementencomplex zeer instabiel

De politie zegt dat het appartementencomplex zeer instabiel is en dat het binnengaan van het pand te gevaarlijk is. Rond het pand staan veel omstanders, ook familieleden van vermisten.

De grote brand in het complex aan de Schammenkamp brak maandagavond uit na een explosie in een garagebox. Twee mensen raakten gewond, van wie een zwaargewond is overgebracht naar het ziekenhuis.

Er is nog niets bekend over de oorzaak van de explosie.