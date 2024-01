Lichaam onder puin gehaald van verwoest Rotterdams appartementencomplex

Bij het verwoeste appartementencomplex in de Rotterdamse wijk Zuidwijk is een lichaam onder het puin vandaan gehaald. Familieleden hebben het lichaam in een lijkzak overgebracht naar een tent die bij een rouwauto staat. Ze werden begeleid door agenten. Vanaf een afstandje keken tientallen mensen toe.

Het gaat zeer waarschijnlijk om de 43-jarige eigenaar van een badkamerbedrijf, die een kantoor had in het gebouw.

Vermisten traceren

Twee mensen worden nog vermist. De politie zegt dat het appartementencomplex zeer instabiel is en dat het binnengaan van het pand te gevaarlijk is. Op advies van bouw- en woningtoezicht wordt het gebouw gesloopt. Volgens de politie gebeurt dat "van buiten naar binnen en van boven naar beneden, met als belangrijkste doel om de vermisten zo snel mogelijk te traceren".

Het werk gaat vanavond en vannacht door, zegt een woordvoerder van de politie. Het pand wordt stukje voor stukje afgebroken. Het zou zomaar enkele dagen kunnen duren voor de andere twee vermisten gevonden worden. "We weten niet zo precies waar ze zich bevinden. Tegelijkertijd is ook alles afhankelijk van wat de constructie doet als we beginnen met slopen", zegt de woordvoerder.

Ze wijst erop dat de constructie van het pand zo zwak is geworden, dat iedere verschuiving in brokstukken ertoe kan leiden dat het pand als een kaartenhuis ineenstort.

Familieleden van een van de vermisten gingen vandaag tot twee keer toe het terrein op, uit frustratie over het uitblijven van actie door de hulpdiensten.

De politie hield hen niet tegen: