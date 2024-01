Jongeren komen ook na verbod makkelijk aan smaakjesvapes

Cola, bubblegum, mango of suikerspin. Sinds 1 januari zijn vapes met dit soort smaakjes verboden. Alleen elektronische sigaretten met tabakssmaak mogen nog verkocht worden. Maar toch weten jongeren er vrij makkelijk aan te komen, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Honderden jongeren geven in een online vragenlijst van NOS Stories aan dat ze afgelopen maand, ondanks het verbod, nog een vape met smaakje hebben gekocht. Een groot deel van hen is minderjarig, een groep voor wie het altijd al illegaal was. "Het is net zo makkelijk om aan vapes te komen als voor het verbod", zegt een 14-jarige scholier. Het merendeel zegt door het smaakjesverbod niet te gaan stoppen. Soms omdat ze verslaafd zijn. Slechts enkelen geven aan te zijn gestopt sinds de invoer ervan. "Daarom pleiten wij voor een verbod op de verkoop van alle wegwerpvapes", zegt Esther Croes van het Trimbos-Instituut. "Als wegwerpvapes uit ons straatbeeld verdwijnen, wordt het als jongere ook gek om ermee rond te lopen." Het Verenigd Koninkrijk gaat om dezelfde reden wegwerpvapes verbieden. In deze video spreekt NOS Stories met vapende jongeren en een meisje dat dealt in de e-sigaretten.

Veruit de meeste jongeren kopen de vapes bij iemand die ze kennen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vriend of klasgenoot, of een dealer die ze via Snapchat kennen. Een deel van de jongeren zegt ze nu op deze manier te kopen, omdat ze in de winkel niet meer te krijgen zijn. De 17-jarige Lisa - niet haar echte naam - verkoopt zelf al twee jaar vapes aan vrienden en mensen die haar benaderen via Snapchat. "Ik verdien er soms wel 300 euro per week mee." Ze had tot het verbod een deal met een winkel in Nederland, waar ze de vapes voor de inkoopprijs kon halen. Nu haalt ze ze in Duitsland. "Ik heb op 2 januari nog 500 vapes gekocht. Het verdient goed en mensen blijven het toch wel gebruiken, dus ik stop er niet mee." Eerder verkocht ze de vapes ook op school. "Dan deed ik ze in mijn etui en gaf ik die de klas door. Met een tikkie konden ze me dan betalen. Daar zette ik dan bijvoorbeeld 'eten' bij, dus niet dat het om vapes ging." Inmiddels is ze van school veranderd en dealt ze vooral op straat.

Gezondheidsrisico's Een op de vijf jongeren tussen de 12 en 25 jaar heeft het afgelopen jaar gevapet. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut. Tien procent van de 12- tot 14-jarigen doet het maandelijks. Bij de leeftijdsgroep 15 tot 17 jaar is dat bijna een kwart. Artsen en deskundigen maken zich al langer zorgen over de gezondheidsrisico's van vapes. Volgens het Trimbos bevatten ze bijvoorbeeld vaak nicotinezout. Dat is een vorm van nicotine die niet scherp is in de keel en snel in de hersenen komt, waardoor jongeren ongemerkt verslaafd raken. Ook zou onterecht het beeld bestaan dat vapen minder schadelijk is dan het roken van een sigaret. Daarbij wordt het vapen steeds vaker ook gecombineerd met roken van sigaretten.