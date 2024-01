Spreidingswet levert Ter Apel miljoenen op

De spreidingswet pakt lucratief uit voor de gemeente Westerwolde waar Ter Apel met het aanmeldcentrum onder valt. Dat houdt verband met een bonus van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor gemeenten die de komende vijf jaar veel asielzoekers opvangen.

Morgen treedt de spreidingswet in werking. Dat betekent dat elke gemeente een aantal opvangplekken voor asielzoekers moet regelen. Daarvoor gelden twee criteria: het inwoneraantal en de zogenoemde sociaaleconomische score, het welvaartsniveau van de gemeente.

Volgens die verdeelsleutel zou Westerwolde 131 plekken moeten regelen. De bestaande opvangplekken van dit moment mogen daarvan worden afgetrokken. Daarbij tellen dus ook de tweeduizend opvangplaatsen in het aanmeldcentrum mee.

Bonus

Westerwolde levert dus bijna 1900 meer plekken dan wordt gevraagd. Omdat die plekken door het ministerie van Justitie en Veiligheid worden gezien als 'duurzaam', komt Westerwolde in aanmerking voor een bonus die aan de spreidingswet is gekoppeld, bevestigt een woordvoerder van het ministerie bij RTV Noord.

Het gaat om 2000 euro per opvangplek, ervan uitgaande dat die opvangplekken vijf jaar blijven bestaan. Dat is wat de opvang in Ter Apel betreft het geval. Voor Westerwolde betekent dit dat de uitwerking van de spreidingswet de gemeente een kleine vier miljoen euro oplevert. Dat geld is vrij te besteden, benadrukt de woordvoerder en hoeft dus niet aan de opvang van asielzoekers te worden besteed.

Eigen gemeente

Het zou kunnen dat Westerwolde de vier miljoen euro moet delen. Een jaar geleden sloten alle tien Groningse gemeenten een bestuursakkoord met staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken. Daarin gaven ze aan nauw samen te gaan werken op het gebied van de asielopvang. "Gemeenten moeten zelf de keuze maken of ze in de gezamenlijkheid aanspraak op de bonus willen maken of dat ze dat voor de eigen gemeenten willen", aldus de woordvoerder van het ministerie.

Overigens hebben ook de andere gemeenten in de provincie Groningen vaak al meer opvangplekken voor asielzoekers dan dat de spreidingswet bepaalt. Dat zou betekenen dat er naast Westerwolde meer gemeenten aanspraak kunnen maken op een bonus.