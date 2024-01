Christian Haasjes sterkste bij Alternatieve Elfstedentocht op Weissensee, Snoek beste vrouw

Christian Haasjes heeft in Oostenrijk de Alternatieve Elfstedentocht op zijn naam geschreven. De 21-jarige schaatser uit Staphorst, onlangs nog derde bij de NK, was Stefan Wolffenbuttel en zijn oudere broer Ronald Haasjes na 200 kilometer in een sprint de baas op de Weissensee.

Bij de vrouwen ging de winst naar Tessa Snoek. De schaatsster uit Abcoude (24) was Arianna Pruisscher en Carla Ketellapper-Zielman (39), die dit jaar na vijf jaar afwezigheid terugkeerde op het ijs, te snel af in de massasprint.

Mannen

De sprint bij de mannen volgde aan het einde van een koers waarin veel gebeurde. Er ontstonden diverse kopgroepen die soms minuten voorsprong namen. Het trio ontsnapte met nog zo'n 15 kilometer te gaan uit een kopgroep van ongeveer twintig rijders.

Het drietal nam een voorsprong van maximaal vijftig seconden en dat bleek de beslissende slag.