Tegenstander Poetin levert 105.000 steunbetuigingen in voor verkiezingsdeelname

De duizenden mensen die in de rij stonden om Nadezjdins kandidatuur te steunen, maakten daarmee ook zichtbaar achter zijn standpunten te staan. Door hun steun te betuigen voor Nadezjdin konden ze op een legale manier laten zien dat ze tegen de oorlog in Oekraïne zijn.

Nadezjdin is de enige potentiële kandidaat die openlijk kritiek uit op de invasie van Rusland in Oekraïne. Zo roept hij op tot het beëindigen van de oorlog. Als hij president wordt, belooft hij, wordt het vechten gestaakt en zullen vredesonderhandelingen beginnen. Ook wil hij politieke gevangenen vrijlaten.

Ook veel Russen in het buitenland zetten hun handtekening voor de oppositiekandidaat. Zijn team liet al weten dankbaar te zijn voor de steun van Russen wereldwijd, maar handtekeningen uit het buitenland niet in te leveren bij de kiescommissie. Die zijn volgens de regels van de kiescommissie wel geldig, maar Nadezjdin en zijn team willen er alles aan doen om er voor te zorgen dat de handtekeningen niet afgekeurd worden.

Om mee te mogen doen aan de presidentsverkiezingen op 17 maart moest Nadezjdin voor vandaag 100.000 handtekeningen ophalen uit het hele land. Per regio mochten er niet meer dan 2500 handtekeningen ingeleverd worden, waardoor Nadezjdin in ten minste veertig regio's genoeg steun moest verwerven.

In het hele land stonden vorige week duizenden mensen in de rij om hun steun te betuigen aan de liberale politicus. In een bericht op zijn Telegramkanaal bedankt Nadezjdin de mensen die de kou trotseerden om hem te steunen. "Wij staan hier omdat jullie kwamen tekenen." De centrale kiescommissie en de huidige regering kunnen nu moeilijk om hem heen, schrijft hij.

De kiescommissie sloot vorige maand een andere kandidaat uit die zich openlijk uitspreekt tegen het beleid van Poetin en de oorlog in Oekraïne. Volgens de kiescommissie zaten er fouten in haar aanvraag om zich als kandidaat te registeren. Nadezjdin werd wel toegelaten, waarna Doentsova haar achterban opriep hem te steunen.

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Boris Nadezjdin is de enige kandidaat voor wie mensen soms urenlang in de rij stonden om hem te steunen, een unicum in Rusland en in feite het hoogtepunt van zijn hele campagne. Hij is ook de enige die onder massale mediabelangstelling de verzamelde handtekeningen kwam inleveren bij de centrale kiescommissie.

Niemand weet of hij straks door mag naar de slotfase van de presidentiële race, het is fifty-fifty. Het Kremlin zal onaangenaam verrast zijn door de publieke steun die hij tot nu toe ontving en huiverig om hem door te laten. Niet omdat hij enige kans zou maken om te winnen, wel omdat hij daarmee nog wekenlang een stem blijft voor de Russen die tegen de Kremlinpolitiek zijn.

Het alternatief is hem door te laten en ervoor te zorgen dat Nadezjdin in maart maar een handjevol stemmen krijgt toebedeeld, om aan te tonen dat critici in Rusland een te verwaarlozen minderheid vormen."