Balende Toussaint wil graag naar EK in Servië, maar zwembond KNZB niet

De KNZB passeert de EK naar eigen zeggen vooral om agendatechnische reden. "Door de corona-tijd moesten er nog wat doorgeschoven titeltoernooien worden 'ingehaald', met als gevolg dat er nu in 2024 in één kalenderjaar twee WK's, één EK én een Olympische Spelen worden georganiseerd", legt algemeen directeur Aschwin Lankwarden uit.

"Bij een EK zit er prijzengeld verbonden aan een medaille, en grote eer. Voor sponsoren is een medaille op een EK ook interessanter. Ik hoop dat het mogelijk is om door de Europese zwembond op persoonlijke titel uitgenodigd te worden, maar daar moet de KNZB denk ik wel aan meewerken."

De 29-jarige Toussaint, die in Spanje traint, zegt het standpunt van de KNZB te begrijpen. Maar ze zou juist in de week van de EK wedstrijden willen zwemmen. In die week staan ook de Spaanse trials voor de Olympische Spelen op het programma. Toussaint mag daar ook aan meedoen, maar voor haar is dat niet interessant.

Toussaint, meervoudig Europees kampioene op de korte- en langebaan, krijgt van de KNZB wel ondersteuning richting de Spelen, maar volgens de zwemster verloopt de samenwerking verder moeizaam. "Vooral qua communicatie, maar ook de matige financiële ondersteuning om een volledig programma te draaien."

Toussaint, die ook op de Spelen van 2016 en 2021 actief was, besloot vorig jaar een trainingsprogramma in Spanje te volgen. "Dat gaat goed, maar ik financier veel van het programma zelf. Wat de KNZB daaraan bij wil dragen, is bij lange na niet voldoende voor een volledig olympisch programma."

Naar het CAS?

Of ze een stap naar de rechter of sporttribunaal CAS overwogen heeft? "Een rechtsgang zou heel veel energie kosten in een olympisch seizoen, misschien is het Spaanse kampioenschap dan een betere voorbereiding als het helaas niet via het EK kan."