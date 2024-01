Rusland gaat voor het eerst sinds oorlog voetballen tegen Europees land

Het Russisch voetbalelftal gaat voor het eerst sinds de invasie in Oekraïne in 2022 een wedstrijd spelen tegen een Europees land. Op 21 maart speelt de Russische ploeg in het stadion van Dynamo Moskou een vriendschappelijke interland tegen EK-ganger Servië.

De UEFA heeft alle Russische teams en nationale elftallen verbannen uit de Europese competities, maar dat geldt niet voor oefenwedstrijden. Daarvoor heeft UEFA nu toestemming gegeven.

De afgelopen twee jaar speelden de Russen voornamelijk tegen landen uit Afrika, Azië en Cuba. De laatste Europese tegenstander in een officieel duel was Kroatië in 2021. Eind 2022 stond er een wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina op de rol, maar dat duel ging niet door na protest van enkele Bosnische spelers.