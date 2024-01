Verhoeven kiest Fransman Laïdouni als tegenstander bij zwaargewichttoernooi in maart

Sofian Laïdouni is de eerstvolgende tegenstander van Rico Verhoeven. De twee kicboksers nemen het tegen elkaar op in de kwartfinale van het zwaargewichttoernooi op 9 maart in de Gelredome.

Vandaag werd in Amsterdam de loting verricht voor het evenement, waarbij acht vechters op één avond strijden om de 'Glory Grand Prix'. Als Verhoeven de halve finale haalt, dan neemt hij het daarin op tegen de winnaar van het gevecht tussen de Marokkaanse Nederlander Nabil Khachab en Nordine Mahieddine, een Franse Algerijn.

Aan de andere kant van het schema staan onder anderen Levi Rigters en Tariq Osaro ingedeeld. Osaro was in november de laatste tegenstander van Verhoeven, In een gevecht over vijf ronden verdedigde de wereldkampioen zijn titel door op punten te winnen.