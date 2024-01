Uber krijgt 10 miljoen euro boete voor schenden privacyregels

De Autoriteit Persoongegevens (AP) heeft een boete van tien miljoen euro opgelegd aan Uber. Het technologiebedrijf, bekend van de populaire app voor taxidiensten, zou jarenlang te weinig openheid hebben gegeven over hoe lang gegevens van Europese chauffeurs werden bewaard.

Volgens de AP wisten chauffeurs tussen 2018 en 2022 niet goed wat er met hun gegevens gebeurde. Voorzitter Aleid Wolfsen zegt in een verklaring: "Chauffeurs hebben er recht op te weten hoe Uber met hun persoonsgegevens omgaat. Uber had chauffeurs beter en zorgvuldiger moeten informeren."

Voor chauffeurs was het lastig om via Uber te achterhalen welke gegevens bewaard bleven. Het vergde een ingewikkelde procedure om deze informatie boven tafel te krijgen. Vervolgens kregen chauffeurs een onoverzichtelijk document aangeleverd.

Verbeteringen

Ook over hoe lang Uber de gegevens bewaarde, bestond onduidelijkheid. Wolfsen: "Dit laat zien dat Uber een dermate hoge drempel plaatste wanneer chauffeurs hun recht op privacy wilden uitoefenen en dat mag niet. Uber had de chauffeurs juist moeten faciliteren. Dat staat ook in de wet."

Ten tijde van de overtredingen waren ongeveer 120.000 chauffeurs voor Uber actief in Europa. De Nederlandse privacywaakhond kwam in actie na klachten van 170 Franse chauffeurs. Die trokken aan de bel bij de AP omdat het hoofdkantoor van Uber in Nederland zit.

Inmiddels zijn er verbeteringen doorgevoerd, zegt de AP. Uber tekent bezwaar aan tegen het besluit.