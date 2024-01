Snel extra bussen op het Friese platteland

Het aantal bussen op het Friese platteland wordt uitgebreid. Vanaf 31 maart gaan er niet alleen meer bussen rijden, er komen ook komen twee nieuwe buslijnen bij.

De uitbreiding van het busvervoer is opvallend, want de laatste jaren klaagden veel Friezen juist over het gebrek aan goed openbaar vervoer. Maar met geld van het Rijk gaat de dienstregeling nu op de schop.

"Dat betekent extra bussen in de avonduren, in de weekenden en buslijnen die waren verschraald, plussen wij nu weer op", aldus gedeputeerde Matthijs de Vries bij Omrop Fryslân. Er komen ook twee nieuwe buslijnen bij: tussen de veerhaven in Holwert en Dokkum en tussen station Leeuwarden en het nieuwe Cambuurstadion.

Vorig jaar september stelde het kabinet op aandringen van de Tweede Kamer 300 miljoen euro extra beschikbaar om "verdere verschraling van het regionale openbaar vervoer door het wegvallen van haltes en buslijnen" te voorkomen. Van dat bedrag krijgt Friesland tien miljoen euro per jaar.

Zes miljoen daarvan wordt besteed aan de uitbreiding van het busvervoer door Arriva. "Daar zijn we uiteraard blij mee", aldus een woordvoerster van de streekvervoerder. "Zo kunnen we iedere dag nog meer reizigers naar hun bestemming brengen."

Personeelstekort

Net als andere streekvervoerders kampte Arriva de laatste jaren met uitval van bussen en treinen door hoog ziekteverzuim en personeelstekort. Maar volgens de woordvoerster zijn die probleem grotendeels opgelost. Het verzuim is weer op het niveau van voor corona, zegt zij.

"Dit betekent dat we voldoende collega's hebben om de uitgebreide dienstregeling mee te rijden. Wel is het door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt van belang om hier kritisch naar te blijven kijken."

De rest van de tien miljoen euro wordt gebruikt om een eerder aangekondigde prijsverhoging voor bussen en treinen bij Arriva af te blazen. "Wij zien dat veel mensen het openbaar vervoer te duur vinden", zegt gedeputeerde De Vries. "De prijsstijging zou anders 12 procent zijn. Een retourtje Leeuwarden-Groningen zou van 23,12 euro naar 25,90 euro gaan. We zetten nu 4 miljoen euro in om de prijzen op hetzelfde niveau te houden."

Eerder werd al bekend dat ook NS geld uit hetzelfde kabinetsfonds van 300 miljoen euro gebruikt om de prijzen niet te verhogen. In Meppel wordt met een deel van het geld het station uitgebreid, zodat meer treinen elkaar daar kunnen passeren.

De grens over

RTV Drenthe meldt dat er nu ook geld van het Rijk en de provincie is voor een rechtstreekse treinverbinding tussen Coevorden en Bad Bentheim in Duitsland. In totaal stoppen zij bijna 28 miljoen euro in het project. Daarmee krijgt niet alleen Coevorden, maar ook Emmen een rechtstreekse treinverbinding met Enschede en Berlijn.

Een groot deel van het spoor tussen Coevorden en Bad Bentheim ligt er al, maar dat wordt nu alleen gebruikt voor goederentreinen. Het ombouwen van dat spoor voor passagierstreinen is een 'complex project', stelt de provincie Drenthe.

Extra spoor

Dat heeft onder andere te maken met verschillende wetgeving in Nederland en Duitsland, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof. Ook moet een oude Duitse draaibrug op Nederlands grondgebied worden gerenoveerd. Bij station Coevorden staat een extra spoor plus perron gepland. De verwachting is dat door al die werkzaamheden de trein niet eerder dan eind 2026 gaat rijden.

Maar in Coevorden wordt nu al enthousiast gereageerd. "Want zo'n directe verbinding naar Duitsland is niet alleen leuk voor toeristen en dagjesmensen, maar vooral interessant voor ondernemers", zegt gemeenteraadslid Henk Mulder van de lokale partij BBC2014. "De wisselwerking tussen Duitse en Nederlandse bedrijven wordt sterker, voor personeel wordt het gemakkelijker om over de grens te kijken."