Politie gaat wooncomplex Rotterdam slopen, lichaam van vermiste wordt geborgen

Die sloop is nu nog niet begonnen, ziet een NOS-verslaggever ter plaatse. Wel is een kraan met een grijper bezig om puin dat voor het pand op straat ligt weg te halen. Rond het pand staan ook tientallen familieleden.

De politie kan vanwege instortingsgevaar nog steeds niet naar binnen in het appartementencomplex in de wijk Zuidwijk. Wel zegt de politie dat het pand "zo secuur en veilig mogelijk" wordt gesloopt. "Daarbij wordt van buiten naar binnen en van boven naar beneden te werk gegaan. Met als belangrijkste doel om de vermisten zo snel mogelijk te traceren."

Familieleden zijn bij een door brand verwoest gebouw in Rotterdam naar binnen gegaan en hebben daar een lichaam gevonden. Het pand was afgezet vanwege instortingsgevaar. De familie ging op eigen houtje naar binnen en de politie hield hen niet tegen. - NOS

Gisteren meldde de veiligheidsregio al dat er rekening mee wordt gehouden dat de drie vermiste personen om het leven zijn gekomen, omdat de ravage enorm is en delen van het gebouw zijn ingestort. In het gebouw liggen vermoedelijk de lichamen van de drie mensen die sinds de explosie en brand vermist zijn.

Volgens de politie is het appartementencomplex nog "dusdanig instabiel" dat het binnengaan van het pand te gevaarlijk is. De politie zegt dat het de prioriteit heeft om de vermisten te vinden en familieleden duidelijkheid te geven. "Om deze duidelijkheid te kunnen geven, is het belangrijk dat hulpverleners zelf geen gevaar lopen."

Later op de dag gingen twee familieleden opnieuw het terrein op om puin weg te halen, zag een NOS-verslaggever ter plaatse. Een van de mannen ging door het politiecordon heen en wierp zich over een hek, gevolgd door nog iemand. Ze werden niet opgepakt, maar hadden overleg met de politie.

Er worden in totaal drie mensen vermist. De familieleden zeggen tegen de NOS dat ze zonder zelf in gevaar te zijn geweest het lichaam in het verwoeste appartementencomplex hebben zien liggen. Uiteindelijk heeft de politie hun gevraagd het terrein te verlaten en dat hebben ze gedaan. De familieleden zochten op de plek waar het slachtoffer een kantoor had.

Twee gewonden

De grote brand in het appartementencomplex aan de Schammenkamp brak maandagavond uit na een explosie in een garage onder het gebouw. Twee mensen raakten gewond, van wie een zwaargewond naar het ziekenhuis is gebracht.

Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend, wel is duidelijk dat daarna een gasbrand ontstond die pas geblust kon worden nadat gisterochtend de gasleidingen waren afgesloten door de netbeheerder.

Speurhonden

Sindsdien wordt gekeken of en hoe medewerkers van de forensische dienst het gebouw in konden om te zoeken naar de vermisten. Vanwege het grote instortingsgevaar is dat tot nu toe dus niet mogelijk. Wel zijn gistermiddag speurhonden het gebouw in gestuurd. Die sloegen aan op drie plekken, zag een NOS-verslaggever.

Zeven woningen boven de ontplofte garagebox zijn onbewoonbaar verklaard. De woningcorporatie gaat voor de bewoners een andere woning regelen.