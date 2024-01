Universal Music dreigt in open brief muziek van TikTok te halen

Platenmaatschappij Universal Music Group (UMG) dreigt zijn muziek van video-app TikTok te halen. Het muziekconcern heeft nog geen overeenstemming bereikt over een vergoeding voor het gebruik van muziek onder filmpjes op de app.

Het contract tussen de twee bedrijven loopt vandaag af en als dat niet wordt verlengd, kunnen TikTokkers voortaan geen muziek van Universal-artiesten onder hun filmpjes plaatsen.

In een open brief aan TikTok schrijft UMG dat het Chinese bedrijf niet bereid is een redelijke vergoeding te betalen voor de muziekrechten. "Uiteindelijk probeert TikTok een bedrijf op te bouwen, zonder een eerlijke prijs voor de muziek te betalen", is in de brief te lezen.

Kunstmatige intelligentie

Nu betaalt TikTok een zogenoemde royalty-fee voor elk nummer dat wordt gebruikt in een filmpje. Maar Universal vindt die vergoeding te laag vergeleken met wat andere socialemediaplatformen betalen.

Het stuit Universal ook tegen de borst dat TikTok toelaat dat muziek op het platform wordt gecreëerd door middel van kunstmatige intelligentie. Daarbij wordt de stem van echte artiesten vervangen door AI. Universal vreest daardoor royaltyinkomsten mis te lopen en zegt dat TikTok over hun rug probeert te groeien.

'Pesten'

"Terwijl onze onderhandelingen voortduurden, probeerde TikTok ons te dwarsbomen door een deal te accepteren die minder opleverde dan de vorige", staat in de open brief. "Veel minder dan de echte marktwaarde en bovendien is hun exponentiële groei er niet in terug te zien."

Als Universal TikTok inderdaad verbiedt om hun muziekcatalogus in de app te gebruiken, zal dat gevolgen hebben voor makers op de app. Zo is het dan niet meer mogelijk om nummers van grote artiesten als Taylor Swift, Billie Eilish, The Weeknd, Ariana Grande en Lady Gaga onder filmpjes te gebruiken.

Reactie TikTok

TikTok zegt teleurgesteld te zijn in Universal. "Het is triest en teleurstellend dat Universal Music Group hun eigen hebzucht boven de belangen van hun artiesten en songwriters heeft gesteld", schrijft TikTok in een reactie.

Volgens het platform profiteert Universal van het gebruik van hun muziek. "Universal kiest ervoor om weg te lopen van een platform met ruim een miljard gebruikers, dat dient als gratis promotie- en ontdekkingskanaal voor hun talent."

Dat laatste is iets wat andere platenmaatschappijen beamen. Voor sommige labels is TikTok zelfs de belangrijkste weg geworden om ervoor te zorgen dat nummers het grote publiek bereiken.

In deze explainer van NOS op 3 zie je voorbeelden van hoe TikTok de muziekindustrie beïnvloedt.