Raad van State: voor 1 april besluit over gaswinning Waddenzee

Demissionair staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Hans Vijlbrief moet voor 1 april een besluit nemen over de omstreden gaswinning in de Waddenzee bij Ternaard. Dat heeft de Raad van State bepaald in een zaak die was aangespannen door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Ondanks bezwaren van de Waddenvereniging, omwonenden, gemeenten en de drie Waddenprovincies wil de NAM op korte termijn boren naar gas in de Waddenzee. De staatssecretaris had beloofd snel een besluit te nemen over de afgifte van een vergunning, maar hij deed dat niet.

Reden voor de NAM om een zaak aan te spannen bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland. In eerste instantie eiste de NAM dat Vijlbrief binnen twee weken een besluit zou nemen. Maar tijdens de rechtszaak zei het olie- en gasbedrijf ook te kunnen leven met een deadline van 1 april, meldt Omrop Fryslân.

Uniek karakter

"De Raad ziet geen aanleiding om zelf een andere termijn te stellen en zal daarom de staatssecretaris opdragen om voor 1 april 2024 de besluiten bekend te maken", aldus de uitspraak van de Raad van State vanochtend. Wanneer de beslissing van het ministerie toch langer op zich laat wachten, dan moet er een dwangsom van 250 euro per dag worden betaald aan de NAM, met een maximum van 37.500 euro.

Het besluit van de staatssecretaris ligt gevoelig, omdat tegenstanders vrezen dat de boringen grote gevolgen kunnen hebben voor het milieu. In november 2022 bouwden meer dan vierhonderd actievoerders een symbolische dijk op de dijk bij Holwert.

"Mogelijk verdwijnt het Wad over enkele jaren. In deze tijd van klimaatcrisis is het absurd om nog nieuwe projecten voor de fossiele industrie te beginnen", zei actievoerder Dirk Kuiken toen bij Omrop Fryslân. De provincies verzetten zich ook. Zij wijzen vooral op het unieke karakter van de Waddenzee.

Werelderfgoed

Ook Unesco is kritisch. De Waddenzee heeft sinds 2009 de status van Werelderfgoed bij Unesco. De VN-organisatie vroeg Nederland eerder hoe dat te rijmen is met het boren naar gas in het gebied.

In het uiterste geval kan Unesco de status van werelderfgoed weer intrekken. Dat hangt mede af van het besluit van staatssecretaris Vijlbrief.