Europese leiders roepen met brief op tot collectieve steun aan Oekraïne

EU-leiders hebben in een brief opgeroepen tot meer collectieve inspanningen om Oekraïne te blijven steunen in de oorlog met Rusland. Onder meer demissionair premier Rutte, de Duitse bondskanselier Scholz en de premiers van Estland, Tsjechië en Denemarken bundelen hun krachten in de brief, die is gepubliceerd in de Financial Times.

Ze sporen andere EU-leiders aan tot wapenleveranties voor de lange termijn. Oekraïne blijft vechten, maar beschikt over te weinig wapens om de strijd vol te houden. Ook met de huidige toezeggingen voor steun erbij opgeteld, wordt niet voldaan aan de militaire behoeften van Oekraïne.

Begin vorig jaar committeerde de EU zich aan het doel om Oekraïne voor maart 2024 van een miljoen artilleriegranaten te voorzien. "De harde waarheid is dat dit doel niet is bereikt. We kunnen onze belofte niet zomaar opgeven", aldus de leiders in de brief.

Ook EU-buitenlandchef Josep Borell zei voorafgaand aan een ontmoeting met EU-ministers vandaag dat "we moeten laten zien dat onze betrokkenheid bij Oekraïne blijft en voortduurt".

Pas volgend jaar op het slagveld

De EU-leiders benadrukken in de brief dat munitie en wapensystemen als houwitsers, tanks, drones en luchtverdediging het hardst nodig zijn in Oekraïne. "Dat moet nu. Want bestellingen die we vandaag plaatsen, zullen pas volgend jaar het slagveld bereiken."

Oekraïnes buurlanden Hongarije en Slowakije liggen dwars bij de plannen om het land te steunen. Ook zij worden dan ook met klem opgeroepen om mee te doen aan de gezamenlijke inspanningen.

De EU en haar lidstaten staan sinds het begin van de inval van Rusland achter Oekraïne. Dat heeft geholpen, aangezien Rusland nog geen van de gestelde doelen van deze oorlog heeft bereikt. "Maar evengoed mogen onze inspanningen niet afnemen", staat in de brief. "We moeten vastberaden blijven en onze inspanningen verdubbelen om te zorgen dat we onze steun zo lang mogelijk kunnen volhouden."