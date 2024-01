Openbaar Ministerie keert geld uit aan tipgevers in zaak-Bretly D.

Opnieuw keert het Openbaar Ministerie tipgeld uit na hulp bij de zoektocht naar een voortvluchtige verdachte. Het OM in Rotterdam verdeelt 25.000 euro over meerdere tipgevers in de zaak van moordverdachte Bretly D.

Het is de tweede keer in relatief korte tijd dat in Rotterdam een groot bedrag aan tipgeld wordt uitgekeerd. Vorig jaar werd 30.000 euro verdeeld over twee tipgevers, die de politie cruciale informatie leverden over de voortvluchtige man die zijn ex en haar moeder neerschoot in Zwijndrecht.

Hoewel het OM regelmatig beloningen uitlooft, gebeurt het niet vaak dat er ook echt een gouden tip binnenkomt. In de zaak van Bretly D. zegt het OM dat meerdere mensen essentiële informatie gaven, waardoor de verdachte kon worden opgepakt. Om hoeveel tipgevers het gaat en wie welk bedrag krijgt, wil het OM in verband met de privacy niet zeggen.