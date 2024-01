Basketbalsterren Curry en Ionescu houden 'Battle of the Sexes' met driepuntswedstrijd

Op 20 september 1973 stond de sportwereld heel even stil toen tennisster Billie Jean King het opnam tegen haar mannelijke collega Bobby Riggs. De "Battle of the Sexes" was wereldnieuws, nadat de 55-jarige oud-speler Riggs de 29-jarige topspeelster King had uitgedaagd. King won die wedstrijd en de rest is geschiedenis.

Basketballer Stephen Curry en basketbalster Sabrina Ionescu gaan die strijd een passend vervolg geven tijdens het All Star Weekend van de NBA op 17 februari. Beide topschutters van hun competitie, Curry in de NBA, Ionescu in de WNBA, gaan het in Indianapolis tegen elkaar opnemen in een driepuntswedstrijd.

De 26-jarige Amerikaanse met Roemeense roots baarde vorig jaar zomer opzien tijdens de driepuntswedstrijd voorafgaand aan de All Star-wedstrijd bij de WNBA, de vrouwelijke tegenhanger van de profcompetitie NBA.

De speelster van New York Liberty miste maar twee van haar 27 pogingen en met een score van 37 punten ging ze flink over het record van Curry heen. De guard van Golden State Warriors, die de wedstrijd twee keer won, haalde bij het All Star Weekend van de NBA in 2021 een score van 31.

