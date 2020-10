Vormer helpt Brugge aan eerste Champions League-stunt dit seizoen

De eerste stunt in de Champions League is een feit. Ruud Vormer heeft met een assist een belangrijk aandeel gehad in een overwinning van Club Brugge op Zenit St. Petersburg. Diep in blessuretijd werd het 2-1 voor de Belgen.

Nadat Noa Lang bij een 1-1 stand als invaller het veld in was gekomen, legde Vormer de bal panklaar voor Charles De Ketelaere. Het is voor het eerst sinds 1992 dat een Belgische club de Champions League begint met een zege.

De andere wedstrijd in de groep gaat tussen Lazio, zonder Wesley Hoedt bij de eerste elf, en Borussia Dortmund. De aftrap is om 21.00 uur.

Juventus wint dankzij Morata

Ook Juventus is het Champions League-seizoen begonnen met een zege. Het elftal van coach Andrea Pirlo won in Kiev, waar een paar duizend fans het duel bij mochten wonen, met 2-0 van Dinamo.