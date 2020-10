De Jong schittert bij start Champions League en krijgt meteen nieuw contract

Frenkie de Jong - Pro Shots

In de eerste speelronde van de Champions League hebben de Nederlanders zich meteen laten zien. Frenkie de Jong (FC Barcelona) en Ruud Vormer (Club Brugge) hadden allebei met een assist een belangrijk aandeel in de zege van hun club. Barcelona-coach Ronald Koeman gunde naast De Jong ook Sergiño Dest een basisplaats in de met 5-1 gewonnen wedstrijd tegen Ferencváros. Nieuw contract De Jong Na de wedstrijd maakte Barcelona bekend dat De Jong - net als Clément Lenglet, Marc-André ter Stegen en Gerard Piqué - zijn contract heeft verlengd. Hij tekende voor twee jaar bij en ligt nu tot medio 2026 vast met een ontsnappingsclausule van 400 miljoen euro. De vier spelers leveren in hun nieuwe contract eerst salaris in, voordat het weer oploopt. Op die manier probeert Barcelona op de korte termijn wat meer financiële ruimte te krijgen in de coronacrisis.

De brutale Hongaren creëerden in een leeg Camp Nou de eerste kansen, maar Lionel Messi maakte vanaf de stip de openingstreffer. Veel gevoel bij De Jong Het hoogtepunt vanuit Nederlands oogpunt kwam bij de 2-0. Met een hoge bal over de Hongaarse verdediging bracht De Jong Ansu Fati met veel gevoel in stelling. De bijna 18-jarige aanvaller raakte de bal verkeerd, maar zag zijn volley toch binnenvallen.

Ansu Fati was opnieuw trefzeker voor Barcelona - Pro Shots

Gerard Piqué kreeg in de 68ste minuut rood na het neerhalen van een doorgebroken speler. Hij mist daardoor het duel met Juventus. Ihor Kharatin schoot vanaf elf meter raak. Invallers Pedri en Ousmane Dembélé maakten er alsnog een grote uitslag van, waardoor Barcelona met een goed gevoel de blik op zaterdag kan gaan richten. Dan wacht 'El Clásico', de wedstrijd tegen aartsvijand Real Madrid. Juventus wint, maar verliest Chiellini In dezelfde groep rekende Juventus met 2-0 af met Dinamo in Kiev. Álvaro Morata, sinds een maand bezig aan zijn tweede periode in Turijn, maakte beide goals.

Juventus juicht na de openingsgoal van Álvaro Morata - EPA

Aanvoerder Giorgio Chiellini viel geblesseerd uit bij Juventus, waar Matthijs de Ligt nog herstellende is van zijn schouderblessure. Vormer zorgt met assist voor stunt Vormer zorgde met zijn Club Brugge voor de eerste verrassing op de avond. De Belgen wonnen dankzij een doelpunt diep in blessuretijd met 2-1 op bezoek bij Zenit St. Petersburg.

Ruud Vormer en Noa Lang vieren de late treffer van Club Brugge - Pro Shots