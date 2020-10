De Jong en Vormer belangrijk bij start Champions League-seizoen

Het hoogtepunt vanuit Nederlands oogpunt kwam bij de 2-0. Met een hoge bal over de Hongaarse verdediging bracht De Jong Ansu Fati met veel gevoel in stelling. De bijna 18-jarige aanvaller raakte de bal verkeerd, maar zag zijn volley toch binnenvallen.

In de eerste speelronde van de Champions League hebben de Nederlanders zich meteen laten zien. Frenkie de Jong (FC Barcelona) en Ruud Vormer (Club Brugge) hadden allebei met een assist een belangrijk aandeel in de zege van hun club.

In dezelfde groep rekende Juventus met 2-0 af met Dinamo in Kiev. Álvaro Morata, sinds een maand bezig aan zijn tweede periode in Turijn , maakte beide goals.

Nadat Noa Lang bij een 1-1 stand als invaller het veld in was gekomen, legde Vormer de bal in de 93ste minuut panklaar voor Charles De Ketelaere. Het is voor het eerst sinds 1992 dat een Belgische club de Champions League begint met een zege.

Invaller Hoedt wint met Lazio

Ook Lazio is het Europese seizoen begonnen met drie punten. Met invaller Wesley Hoedt werd Borussia Dortmund in Rome met 3-1 verslagen.

Ciro Immobile (tussen 2014 en 2016 speler van Dortmund), Luiz Felipe en Jean-Daniel Akpa-Akpro scoorden namens de thuisclub. Bij een 2-0 stand liet Erling Braut Haaland de Duitsers nog even hopen op een beter resultaat.