Rechter verwerpt megabonus van 55 miljard dollar voor Elon Musk

Een Amerikaanse rechter is niet akkoord gegaan met een megabonus van 55 miljard dollar voor Tesla-topman Elon Musk. Dat heeft gevolgen voor zijn vermogen: hij zou zomaar van de rijkste, de één na rijkste man ter wereld kunnen worden.

Musk kreeg in 2018 een bonuspakket toegezegd door de aandeelhouders van zijn autobedrijf Tesla. De beloning zou Musk grotendeels krijgen in opties op aandelen, onder voorwaarde dat hij bepaalde resultaten zou behalen voor Tesla. Het ging om de grootste beloning voor een bedrijfsbestuurder ooit.

Het bedrag viel zo hoog uit doordat de beurskoers van Tesla in de afgelopen jaren sterk is gestegen. Maar een kleine aandeelhouder, Richard Tornetta, vond het bedrag "buitensporig" en stapte in 2018 naar de rechter.

Het was volgens hem niet eerlijk, omdat in 2018 al werd verwacht dat Tesla een enorme vlucht zou nemen. Inmiddels wordt de waarde van het bedrijf geschat op 600 miljard dollar, waar dat in 2018 nog 54 miljard dollar was.

Broer en goede vriend

Tornetta vond het verder oneerlijk dat de bestuurders die Musk de megabonus hadden toegezegd zowel zakelijk als privé erg dicht bij hem stonden. Onder hen waren zijn broer Kimbal, een goede vriend en de advocaat die hem had bijgestaan bij zijn echtscheiding. Volgens Tornetta had Musk hen aangestuurd en kwam de bonus voort uit schijnonderhandelingen met bestuurders die in feite niet onafhankelijk waren.

Advocaten van Musk wierpen tegen dat over de beloning wel degelijk eerlijk was onderhandeld door een onafhankelijke commissie. Daarnaast zouden de resultaten die hij moest boeken zo buitenissig zijn, dat Wall Street-investeerders er grappen over maakten.

Tot slot was Musk volgens de verdediging niet in de positie om te bepalen of hij zo'n grote bonus verdiende, omdat hij destijds minder dan een derde van de aandelen in handen had.

De rechter uit Delaware, waar Tesla formeel is gevestigd, heeft aandeelhouder Tornetta dus in het gelijk gesteld. Musk kan nog wel in beroep gaan tegen de uitspraak.

Niet meer de rijkste

Hij heeft in een reeks berichten op zijn socialemediaplatform X geklaagd over de uitkomst van de rechtszaak. "Vestig je bedrijf nooit in Delaware", schreef Musk. Hij hintte in andere berichten ook op een vertrek van Tesla uit Delaware, "Als je wil dat aandeelhouders het voor het zeggen hebben, vestig je dan in Texas of Nevada."

Als Musk de megabonus niet krijgt, daalt zijn vermogen naar ruim 154 miljard dollar en neemt de Fransman Bernard Arnault de eerste plaats over op de lijst met allerrijksten in de wereld. Hij is de topman van LVMH, een luxeconcern waar merken als Moët & Chandon, Christian Dior en Louis Vuitton onder vallen.