Illegale postercampagne voor verboden betoging in Den Haag

Extinction Rebellion (XR) heeft op tientallen plekken in Den Haag bus- en tramhokjes opengebroken en daar posters opgehangen. Daarop wordt opgeroepen tot deelname aan een nieuwe blokkadeactie van de A12, komende zaterdag.

"Wij zijn een beweging die burgerlijke ongehoorzaamheid gebruikt. Daar hoort het zelf ophangen van posters bij", aldus een woordvoerder van XR bij Omroep West.

XR blokkeerde de A12 vorig jaar tientallen keren. De acties werden op 10 oktober opgeschort toen de Tweede Kamer een motie aannam waarin het demissionaire kabinet werd gevraagd scenario's te ontwikkelen voor de afbouw van fossiele subsidies. Die scenario's hadden volgens XR voor januari uitgewerkt moeten zijn, maar dat is nog niet gebeurd, vandaar de oproep tot een nieuwe blokkadeactie.

Transavia en Corendon

De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft de actie bij voorbaat verboden. Maar dat zal XR niet weerhouden om door te gaan, laat de organisatie weten. De illegaal aangebrachte posters horen daarbij.

"We hebben zo'n 30 posters in Haagse bushokjes opgehangen. Waar mogelijk over de posters van bedrijven waar wij tegen strijden, zoals bijvoorbeeld Transavia en Corendon", stelt de woordvoerder. De reclameruimte inkopen zou XR rond de 5500 euro hebben gekost. "Maar het is een principiële keuze om dat niet te betalen."

Sleutel

Volgens reclamebedrijf Global, exploitant van de bus- en tramhokjes, is geen schade ontstaan. "Wij gebruiken een sleutel om de reclamevakken open te maken, die hebben zij vast ergens verkregen", aldus een woordvoerder.

Juist omdat met de posters reclame wordt gemaakt voor een actie die is verboden, is het onwaarschijnlijk dat XR de ruimte in de abri's ook echt had kunnen inkopen, laat hij weten. "Wij toetsen alle posters aan de Reclame Code."

Het is nog onduidelijk of Global aangifte doet, maar de posters van XR worden weggehaald en die van de adverteerders worden teruggeplaatst. De kosten voor de tijd dat hun posters niet zichtbaar waren, wordt gecompenseerd.