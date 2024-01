Veel minder treinen Amersfoort-Utrecht door kapotte wissel

Tussen Amersfoort en Utrecht rijden vandaag een groot deel van de dag geen intercity's. NS laat wel sprinters rijden.

"We hebben last van een gescheurd puntstuk op een wissel", laat een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen weten. Het puntstuk, ook wel wisselhart genoemd, is het punt in een wissel waar twee spoorstaven elkaar kruisen.

ProRail onderzoekt nu hoe het defect zo snel mogelijk gerepareerd kan worden, "De prognose is dat om 15.30 uur de reparatie klaar is", aldus de woordvoerder. Daarmee zou dienstregeling tijdens de avondspits weer normaal kunnen zijn, verwacht NS.

Tot 15.30 uur rijden er twee sprinters per uur, op het traject. Reizigers kunnen ook omreizen via Hilversum. In de treinen die wel rijden, moeten reizigers rekening houden met extra drukte, meldt RTV Utrecht.