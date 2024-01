In december veel gewinkeld, maar online juist minder uitgegeven

In de afgelopen decembermaand gaven Nederlanders ruim 4 procent meer uit in de winkel dan in december 2022. Er werd meer afgerekend in de supermarkten en speciaalzaken, maar ook non-food werd volop gekocht, blijkt uit detailhandel-cijfers van het CBS.

Drogisterijen, schoenen- en kledingwinkels deden het beter dan een jaar eerder, maar niet alle winkels deden het goed. Winkels met relatief veel vierkante meters blijven achter: meubels, doe-het-zelfartikelen, elektronica en recreatiespullen werden minder verkocht.

Online loopt de verkoop al een tijdje terug. In december lag de verkoop via webwinkels 1,2 procent lager dan een jaar eerder.