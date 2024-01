'Verdachte Weiteveen doodde met illegale wapens'

De man die verdacht wordt van het doodschieten van twee mensen in het Drentse dorp Weiteveen deze maand, zou dat hebben gedaan met vuurwapens waarvoor hij geen vergunning had, blijkt uit onderzoek van het AD.

Als sportschutter en jager had Richard K. wel een wapenvergunning, maar niet voor de gebruikte wapens. Volgens de krant heeft K. het bezit van die wapens bewust verzwegen voor de regionale korpschef die toezicht moet houden op het wapenbezit. Om wat voor wapens het gaat is niet bekend.

Experts zeggen in de krant verbaasd te zijn dat de man überhaupt nog een wapenvergunning had. Sportschutters en jagers moeten van onbesproken gedrag zijn. Dat was hier niet het geval. Zo hadden de slachtoffers en de dader over en weer aangifte gedaan van bedreigingen, na onenigheid over een verkocht huis.

Bedreigd

In de ochtend van 16 januari werden in Weiteveen, een dorp bij de grens met Duitsland, twee mensen doodgeschoten. Ze werden gevonden in een auto en bij een woning. De verdachte is de 50-jarige Richard K. uit Klazienaveen.

Diezelfde ochtend circuleerde op sociale media een filmpje waarin K. zijn daad lijkt te bekennen. Daarin zegt K. dat hij en zijn gezin een jaar lang zijn bedreigd en dat hij opkwam voor zijn gezin.

De verdachte had een langlopend conflict met de twee mensen die om het leven zijn gekomen. Ze zouden elkaar kennen door de verkoop van een woning. Volgens de makelaar ging het conflict vooral over het onderhoud van de woning.

Richard K. hoort vandaag of zijn voorarrest wordt verlengd.