Wekdienst 31/1: Strafeisen in proces De Vries • Uitspraak in Oekraïense MH17-zaak

Goedemorgen! Het Openbaar Ministerie komt met strafeisen in de moordzaak van Peter R. de Vries. En het Internationaal Gerechtshof doet een uitspraak in de zaak die Oekraïne tegen Rusland heeft aangespannen over de ramp met vlucht MH17.

Eerst het weer. Het is wisselend bewolkt met vooral in de ochtend regionaal zonnige perioden. Het wordt 8 of 9 graden bij een matige tot aan zee krachtige zuidwestenwind. In de avond en in de nacht gaat het vanuit het noordwesten regenen.