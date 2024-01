73.000 huizen erbij in 2023, maar dit jaar 'bouwdip'

Afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 73.000 nieuwbouwhuizen opgeleverd. Dat is iets minder dan een jaar eerder; toen waren het er bijna 75.000, het hoogste aantal in tien jaar. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de cijfers van 2023 op een rij gezet.

Het was het vijfde jaar op rij dat er meer dan 70.000 nieuwbouwhuizen bij kwamen, maar dit jaar zullen de cijfers lager uitvallen. Doordat er na 2021 minder bouwvergunningen zijn afgegeven, komen er nu minder huizen bij.

Gemiddeld zit er volgens het CBS zo'n twee jaar tussen het afgeven van de vergunning en de oplevering van een huis. De gevolgen van het lagere aantal vergunningen ga je dus vanaf nu zien.