Nog meer stakingen op komst in Duitsland, nu op luchthavens en in ov

Na de vijfdaagse spoorstaking in Duitsland, afgelopen week, begint vanavond een staking op Duitse luchthavens. Onder meer in Hamburg wordt vanaf 22.00 uur niet meer gevlogen door een staking van beveiligers. Morgen zullen naar verwachting de meeste Duitse luchthavens platliggen, met uitzondering van die in München.

De vakbond Verdi eist voor de ruim 25.000 beveiligers op Duitse luchthavens 2,80 euro extra per uur, als compensatie voor de hoge inflatie. Volgens de bond hebben de werkgevers een lager bod klaarliggen, maar willen ze pas onderhandelen als Verdi instemt met een bemiddelaar. Dat wil de bond niet.

Spoor en ov

Duitsland kampt de laatste tijd met tal van stakingen in de vervoerssector. Het treinverkeer is al meerdere keren stilgelegd vanwege acties voor hogere salarissen en een kortere werkweek. De laatste staking was vorige week; die duurde van woensdag tot en met zondag.

Na de staking op de luchthavens is vrijdag het stad- en streekvervoer aan de beurt. Buschauffeurs en tram- en metrobestuurders leggen dan het werk neer. Strijdpunt in de onderhandelingen voor een nieuwe cao is onder meer verlichting van de de werkdruk. Die is nu te hoog, zegt de vakbond, door personeelstekorten bij ov-bedrijven.