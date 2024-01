Duitse verpleegkundige aangeklaagd voor stelen 137.000 euro van IC-patiënten

In Berlijn is een man van 45 aangeklaagd omdat hij meer dan 130.000 euro van ziekenhuispatiënten zou hebben gestolen. De man sloeg volgens het Openbaar Ministerie toe in 2020 en 2021, toen hij als verpleegkundige werkte in een Berlijns ziekenhuis. De slachtoffers waren allemaal coronapatiënten die op de intensive care lagen.

Justitie verdenkt de man ervan dat hij de bankpassen van patiënten meenam uit hun kamers. Van sommige patiënten zou hij huissleutels hebben ontvreemd, om in hun woningen naar betaalpassen te zoeken. Met de passen pinde hij vervolgens grote hoeveelheden contant geld. Hoe hij aan de pincodes zou zijn gekomen, laat het Openbaar Ministerie in het midden.

Verder zou de man vanaf de rekeningen van de patiënten geld hebben overgemaakt naar andere rekeningen. In Duitsland staan voor zulke overboekingen automaten in bankgebouwen, waar je met een bankpas terechtkunt. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat hij de diefstal op die manier wilde verduisteren.

Twaalf ernstig zieke coronapatiënten zouden in totaal 137.000 euro zijn kwijtgeraakt door de praktijken. Van hen zijn de meesten niet meer in leven.