Ajax-aanvoerder Spitse geëmotioneerd na halen kwartfinales: 'Dit is bizar'

"Hoe het komt dat ik nu tranen heb? Dit is emotie, blije emotie", aldus de 33-jarige Spitse. "Hier leef ik voor en nu komt alles er even uit. We zijn nog niet klaar in Europa, maar we moeten hier wel van genieten."

"Dit is bizar, dit is mooi, ik ben trots", zegt Ajax-aanvoerder Sherida Spitse zeer geëmotioneerd na afloop van Ajax-AS Roma (2-1). Een wedstrijd waarin de Amsterdamse vrouwen de kwartfinales van de Champions League haalden .

Spitse kwam in 2020 naar Ajax omdat ze graag prijzen wilde winnen met de Amsterdamse club. "Dat is gelukt, maar ik wilde ook graag Champions League spelen. We zijn nu bij de laatste acht, dat is als Ajax zijnde fantastisch. Ik ben zeer trots op dit elftal."

De routinier speelt in een zeer jonge Ajax-ploeg, waarin ze heeft geprobeerd de laatste jaren haar ervaring over te dragen aan de jonge speelsters. "Ik kan van sommigen bijna de moeder zijn", lacht ze. "Maar ik probeer mijn passie en mijn slimmigheid over te brengen en ik hoop dat ze dat meenemen."

De tips van Spitse zullen ongetwijfeld hebben bijgedragen aan de groei van Ajax. De groei die haar trainster, Suzanne Bakker, zeker heeft waargenomen in de groepsfasewedstrijden op het hoogste niveau. "Ik vind dat we enorm volwassen zijn geworden. Als je ziet hoe professioneel we deze wedstrijd ook weer hebben uitgespeeld."

'Geen woorden voor'

Een van de jonge speelsters, Lily Yohannes liet dinsdag zien enorm gegroeid te zijn. Ze speelde een goede wedstrijd en wa betrokken bij de 1-1, gemaakt door Tiny Hoekstra vlak voor rust.

Yohannes verscheen dan ook met een grote glimlach voor de camera. "Ik heb hier geen woorden voor. Dit is echt fantastisch." Maar de woorden vloeien daarna toch makkelijk uit de mond van de jonge speelster.

"Dit is een droom die uitkomt, met Ajax doorgaan in een groep waarin we de underdog waren. We zaten met Europese topclubs in de groep, dat is echt iets moois."

Voor trainster Bakker is het ook een bijzondere prestatie, helemaal met het verhaal in het achterhoofd dat zij Ajax na dit seizoen moet verlaten. "Het is onbeschrijfelijk. Of het nu extra wrang voelt dat ik weg moet? Nee, ik ben alleen maar trots en blij. Ik heb heel veel zin om de volgende twee wedstrijden te spelen."

Loting op 6 februari

Die volgende wedstrijden zijn op 19 of 20 maart en 27 of 28 maart. Wie dan de tegenstander is, wordt bepaald tijdens de loting op op 6 februari. Barcelona, Olympique Lyonnais of Chelsea zijn de mogelijke tegenstanders.