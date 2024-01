Topfavoriet Marokko verliest van Zuid-Afrika en ligt uit Afrika Cup

Zuid-Afrika heeft verrassend de kwartfinales van de Afrika Cup bereikt door met 2-0 te winnen van Marokko. In een wedstrijd die kwalitatief niet al te best was, bleken de Zuid-Afrikanen het effectiefst.

Een gemiste strafschop van Achraf Hakimi, een rode kaart voor Sofyan Amrabat en de benutte daaropvolgende vrije trap maakten van de slotfase een lijdensweg voor Marokko.

Het 'Rotterdamse' Kaapverdië is dinsdag de tegenstander van Zuid-Afrika in de kwartfinales.