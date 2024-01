Ajax naar kwartfinales Champions League na knappe zege op AS Roma

De vrouwen van Ajax hebben een zeer knappe prestatie geleverd in de Champions League. Door een 2-1 overwinning op AS Roma hebben de Amsterdammers de 'poule des doods' overleefd en zich geplaatst voor de kwartfinales van het toernooi. Daarmee is Ajax de eerste Nederlandse club die zover komt in de Champions League.

Voorafgaand aan het toernooi hadden weinig voetbalkenners rekening gehouden met succes van de Amsterdamse vrouwen in de groep met topteams Paris Saint-Germain, Bayern München en AS Roma. Een punt halen zou al knap genoeg zijn. Maar dat sentiment veranderde toen de ploeg van coach Suzanne Bakker thuis wist te winnen van de Franse en de Duitse ploeg. Ajax kon zich met een nieuwe thuiszege plaatsen voor de kwartfinales, maar had het eigenlijk vanaf het begin al moeilijk met de Italiaanse ploeg. Hoewel het team van Bakker probeerde te gokken op de snelheid van aanvalster Romee Leuchter, was het vooral AS Roma dat de kansen kreeg. Bekijk hier de reacties van de Ajax-vrouwen na afloop van het duel met AS Roma:

Na bijna een kwartier spelen moest Ajax-doelvrouw Regina van Eijk voor het eerst in actie komen. Evelyne Viens liep iedereen zomaar voorbij en kon uithalen. Dat deed ze in de handen van de keepster. Daarna was het Elisa Bartoli die uit een hoekschop een goede kopkans kreeg, maar weer was het Van Eijk met de redding. Maar drie keer was scheepsrecht voor de Italiaanse vrouwen. Ajax leek niet echt geleerd te hebben van het eerdere moment met de maar 1.60 meter lange Bartoli. Een vrije trap van Manuela Giugliano belandde perfect op het hoofd van de geheel vrijstaande verdedigster, die nu wel, via de paal, raak kopte: 0-1. Bekijk hier de goal van Bartoli:

De Ajax-vrouwen komen thuis met 0-1 achter te staan in de laatste groepswedstrijd van de Champions League. - NOS

Het verdedigen van Bartoli bleef een groot probleem: vlak voor rust kon zij de voorsprong voor de Italiaanse vrouwen verdubbelen. Een nieuwe kopbal belandde op de lat. Maar onder toeziend oog van bondscoach Andries Jonker en directeur topvoetbal van de KNVB, Nigel de Jong, herstelde Ajax zich nog voor rust. De eerste echte kans voor de thuisploeg leverde meteen een doelpunt op. Lily Yohannes onderschepte de bal op het middenveld en legde af op Tiny Hoekstra, die de verre hoek vond: 1-1. Bekijk hier het doelpunt van Hoekstra:

Vlak voor rust komt Ajax terug in de wedstrijd tegen AS Roma. Tiny Hoekstra schiet knap raak. - NOS

Daarmee ging Ajax met een goed gevoel de kleedkamer in, maar doordat Bayern München op dat moment met 1-0 voorstond tegen PSG, wist de ploeg ook dat er nog werk aan de winkel was. Om het in eigen hand te houden, was nog zeker één doelpunt van Ajax noodzakelijk. Maar het was AS Roma dat het dichtst bij een doelpunt was. Viens probeerde het met een hakje, maar zag de bal net voorlangs rollen. Tot grote opluchting van de Amsterdamse fans in het stadion. En op het moment dat PSG gelijk maakte in Duitsland was er nog meer opluchting te bespeuren in Amsterdam. Bij die stand was Ajax weer door naar de kwartfinales. Alleen was de vrolijkheid weer snel weg toen Bayern vrij snel daarna de 2-1 maakte. Toch nog enorme vreugde in Amsterdam

Omdat Ajax in de slotfase nog één keer alles op alles zette, kwam er alsnog een grote kans op de 2-1. Grant miste alleen oog in oog met Camelia Ceasar. Er bleef nog wel een hoekschop staan en die zorgde voor enorme vreugde. Spitse trapte de bal richting het Roma-doel en daar kopte Zara Kramzar de bal in het eigen doel. Bekijk hier het eigen doelpunt van Kramzar:

Grote vreugde in Amsterdam. Ajax komt op 2-1 door een eigen doelpunt van AS Roma-speelster Zara Kramzar. - NOS